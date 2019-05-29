Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Москва, , 12:39 — REGNUM Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно», — цитирует ТАСС Силуанова.

Вместе с тем, отметил министр, любые вопросы могут обсуждаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле белорусский госконцерн «Белнефтехим» заявил о «загрязнении» нефтепровода «Дружба» некондиционной нефтью. После этого НПЗ в городах Мозырь и Новополоцк прекратили приём сырья с повышенным содержанием хлорорганики, после чего был прекращён транзит нефти в Евросоюз, а затем и на Украину.

После встречи премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса последний заявил, что вопрос компенсации Минску потерь от поставок в Белоруссию загрязнённой российской нефти Москва обсуждать готова.

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