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Акционеры КамАЗа могут не получить дивиденды

Экономика

По итогам 2018 года

Набережные Челны, Татария, 29 мая 2019, 12:09 — REGNUM  Всю прибыль ПАО КамАЗ, полученную в 2018 году, могут направить на формирование резервного фонда компании. Такие рекомендации были даны на заседании совета директоров автопредприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По итогам 2018 года ПАО КамАЗ получил прибыль в размере 27 179 148 рублей, что на 4% больше по сравнению с 2017 годом.

«Всю сумму рекомендовано направить на формирование резервного фонда ПАО КамАЗ, дивиденды по результатам деятельности ПАО КамАЗ за 2018 год не выплачивать», — говорится в сообщении компании.

Сообщается, что сумма оборотных и внеоборотных активов к концу 2018 года автопредприятия составила 179,9 млрд рублей. Причём чистые активы КамАЗа на конец 2018 года составили 45,2 млрд рублей.

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Автопром
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