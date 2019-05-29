Акционеры КамАЗа могут не получить дивиденды

Набережные Челны, Татария, , 12:09 — REGNUM Всю прибыль ПАО КамАЗ, полученную в 2018 году, могут направить на формирование резервного фонда компании. Такие рекомендации были даны на заседании совета директоров автопредприятия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По итогам 2018 года ПАО КамАЗ получил прибыль в размере 27 179 148 рублей, что на 4% больше по сравнению с 2017 годом.

«Всю сумму рекомендовано направить на формирование резервного фонда ПАО КамАЗ, дивиденды по результатам деятельности ПАО КамАЗ за 2018 год не выплачивать», — говорится в сообщении компании.

Сообщается, что сумма оборотных и внеоборотных активов к концу 2018 года автопредприятия составила 179,9 млрд рублей. Причём чистые активы КамАЗа на конец 2018 года составили 45,2 млрд рублей.

Читайте также: Продажи новых грузовых автомобилей в России упали на 1,7%