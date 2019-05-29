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Идея хорошая, но несвоевременная: об ограничениях для пивных напитков

Экономика

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом коктейлей

Санкт-Петербург, 29 мая 2019, 12:01 — REGNUM  Предложение о введении ограничений для пивных и винных напитков можно было бы считать хорошим, но сейчас — неподходящее для таких ограничений время, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 27 мая, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу «Опоры России».

Ранее газета «Известия» сообщила, что «Опора России» предложило Министерству финансов изменить закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», запретив использование ароматизаторов, имитирующих вкус слабоалкогольных коктейлей. Сейчас производителям выгоднее делать подобные пивные и винные напитки, контроль за этой продукцией менее строгий, а акцизы — ниже, пояснили изданию эксперты.

«Понимаю, что движет экспертами «Опоры России», и в целом поддерживаю их предложение. Но сейчас его реализация несвоевременна.

Если упомянутые ограничения будут введены, стоимость данных «пивных и винных напитков» значительно вырастет. Но это не означает, что потребители перейдут на более качественные продукты.

Напротив: в связи с тем, что экономическая ситуация остается сложной, можно предполагать, что увеличится потребление еще менее качественных продуктов. И от этого никто не выиграет», — отметил Максим Черниговский.

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Ограничения розничной продажи алкоголя
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