Идея хорошая, но несвоевременная: об ограничениях для пивных напитков

Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Предложение о введении ограничений для пивных и винных напитков можно было бы считать хорошим, но сейчас — неподходящее для таких ограничений время, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 27 мая, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя инициативу «Опоры России».

Ранее газета «Известия» сообщила, что «Опора России» предложило Министерству финансов изменить закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», запретив использование ароматизаторов, имитирующих вкус слабоалкогольных коктейлей. Сейчас производителям выгоднее делать подобные пивные и винные напитки, контроль за этой продукцией менее строгий, а акцизы — ниже, пояснили изданию эксперты.

«Понимаю, что движет экспертами «Опоры России», и в целом поддерживаю их предложение. Но сейчас его реализация несвоевременна.

Если упомянутые ограничения будут введены, стоимость данных «пивных и винных напитков» значительно вырастет. Но это не означает, что потребители перейдут на более качественные продукты.

Напротив: в связи с тем, что экономическая ситуация остается сложной, можно предполагать, что увеличится потребление еще менее качественных продуктов. И от этого никто не выиграет», — отметил Максим Черниговский.