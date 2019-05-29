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Парламент Казахстана одобрил создание органа по развитию финансовых рынков

Экономика

В рамках законопроекта планируется создать независимый орган регулирования финансового сектора

Нур-Султан, 29 мая 2019, 12:02 — REGNUM  Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили законопроект по вопросам регулирования и развития финансовых рынков, сообщает 29 мая агентство «Казинформ».

Секретарь комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна Яковлева отметила, что документ содержит концептуальные подходы по разделению регуляторных, контрольных и надзорных функций за финансовым рынком.

В рамках законопроекта планируется создать независимый орган регулирования финансового сектора, подконтрольного главе государства. Документ также разделяет функции нового органа и Национального банка республики.

Как сообщало ИА REGNUM, вышеуказанный законопроект был одобрен Мажилисом в первом чтении 22 мая. Документ предлагает создать агентство по регулированию и развитию финансовых рынков.

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Экономика Казахстана
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