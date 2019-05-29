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Путин и Лукашенко пока отложили вопрос о «Дружбе» — Песков

Экономика

Лидеры постоянно общаются на полях саммита ВЕЭС

Нур-Султан, 29 мая 2019, 12:01 — REGNUM  Вопрос о качестве нефти в трубопроводе «Дружба» не поднимался во время коротких бесед президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. Об этом сообщил 29 мая журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что лидеры постоянно общаются на полях саммита, в том числе беседовали днем ранее. Однако вопрос о «Дружбе» пока не обсуждался, ответил он на уточняющий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в магистральный нефтепровод «Дружба», который поставляет нефть и в Белоруссию, и транзитом в другие страны, попало сырье с примесями. Из-за этого ряд стран временно приостанавливал прием российской нефти.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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