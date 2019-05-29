На Украине растут долги по зарплатам: хуже всего в подконтрольном Донбассе

Киев, , 11:51 — REGNUM Задолженность предприятий Украины по выплате заработной платы на 1 мая 2019 года составила 2,615 млрд грн.

Соответствующие данные обнародовала государственная служба статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает ведомство, в апреле 2019 года задолженность увеличилась по сравнению с мартом на 6,2%.

Также Госстат подчеркивает, что задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 мая текущего года составила 1,416 млрд грн — это на 10,6% больше показателя на 1 апреля.

Отметим, что буквально в начале мае председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега в комментарии прессе заявил, что общая задолженность по выплате заработной платы на предприятиях государственной формы собственности составляет около 5 млн гривен, а вот долги по выплате в частном секторе превысили 2 млрд гривен. По информации чиновника, порядка 700 млн грн — это задолженность, которая тянется на протяжении 10−15 лет предприятиями должниками-банкротами.

«Сейчас, к сожалению, рост долгов продолжается на частных предприятиях из-за отсутствия определенного рода заказов, отсутствия оборотных средств. Есть неприятные случаи, когда владелец или директор предприятия решает для себя эти вопросы: средства поставить на счет, орудовать ими, наращивать проценты, а людям долги не платить. Тогда мы очень жестоко принимаем меры, результаты проверок подаем в правоохранительные органы и те открывают на них уголовные дела. Были случаи, когда именно за долги (по заработной плате — ред.) отправляли за решетку», — рассказал Чернега.

ИА REGNUM отмечает, что в региональном разрезе больше всего должны работникам в «украинском» Донбассе — в в подконтрольной Киеву части бывшей Донецкой области (около 465 млн грн) и подконтрольной Киеву части бывшей Луганской области (около 460 млн грн).

Самый маленький долг по зарплате в Черновицкой, Закарпатской и Житомирской областях Украины.