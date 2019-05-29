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Не производящая, а торгующая экономика: о списке востребованных профессий

Экономика

По данным опроса ВНИИ труда, самые «востребованные» профессии – продавец и повар

Санкт-Петербург, 29 мая 2019, 11:43 — REGNUM  В последние годы произошел сдвиг структуры российской экономики в зону торговли, сейчас это скорее торгующая, чем производящая экономика, и она создает соответствующие рабочие места, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 мая, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя итоги опроса ВНИИ труда.

Как сообщалось ранее, согласно данным этого опроса, чаще всего российские работодатели упоминают профессии продавца-кассира и повара. Кроме того, сравнительно часто называются профессии педагога профессионального образования, юриста, специалист по социальной работе. ВНИИ труда опросило почти 27 тысяч работодателей.

«Слово «востребованность» не является профессиональным термином, и понять его можно очень по-разному. Что это такое — профессии, которые нужны работодателям прямо сейчас, или самые значимые для их компаний профессии, или те, что в наибольшей степени востребованы гражданами в том числе, что именно по ним больше всего резюме?

Опубликованный список совсем не совпадает с тем, что по-настоящему нужно нашему рынку труда. Это просто перечень массовых профессий, типовых рабочих мест. Раньше люди, оставшиеся без работы, шли на завод, теперь они идут работать продавцом.

Произошел сдвиг структуры экономики в зону торговли. У нас не столько производящая, сколько торгующая экономика. Она создает именно такие рабочие места. Устроиться проще всего именно там — но вряд ли экономике станет хорошо от того, что мы все пойдем работать продавцами», — отметил Елена Кудрявцева.

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Рынок труда
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