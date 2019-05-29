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На Урале не подтвердились прогнозы о падении интереса к турпоездкам

Экономика

Ранее эксперты заявляли о своём разочаровании первыми цифрами

Екатеринбург, 29 мая 2019, 11:42 — REGNUM  Жители Свердловской области всё-таки не потеряли интереса к туристическим путёвкам, хотя ранее эксперты заявляли о неуспехе раннего бронирования в 2019 году. Информацией поделилась член правления Уральской ассоциации туризма Оксана Чувакова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чувакова удивилась предположению о возможном неуспехе раннего бронирования и поспешила разуверить журналистов в этом.

«С уверенностью могу сказать, что раннее бронирование удалось в этом году. Мы удовлетворены итогами бронирования и видим положительную динамику», — сказала эксперт.

Успех «брони» связан с тем, что сегодня туристам предоставляются гарантии цены, а также снижаются первоначальные взносы, добавила Чувакова.

По словам главы уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаила Мальцева, первое место по выездным мероприятиям традиционно заняла Турция.

Напомним, в апреле 2019 года глава Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков заявил, что на Среднем Урале снизились показатели раннего бронирования турпутёвок в другие регионы и страны. Особенно снизились продажи туров в Турцию, хотя в 2018 году направление активно росло.

Читайте ранее в этом сюжете: Среднеуральцы теряют интерес к туристическим путёвкам за рубеж

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Туризм
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