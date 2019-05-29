Авиаперевозчик KLM Royal Dutch Airlines решил использовать биотопливо — СМИ

Амстердам, , 11:37 — REGNUM Контракт о поставках биотоплива заключен между голландской авиакомпанией KLM Royal Dutch Airlines и предприятием SkyNRG. Об этом 28 мая сообщает издание Flightglobal.

По условиям соглашения авиаперевозчик обязуется в течение 10 лет ежегодно приобретать 75 тысяч тонн биотоплива. Контракт вступает в силу в 2022 году.

Производитель биотоплива SkyNRG, предполагает освоить ежегодный выпуск 15 тысяч тонн сжиженного биогаза и довести годовые объёмы синтезируемого жидкого биотоплива до 100 тысяч.

По планам, обнародованным министерством обороны Нидерландов, вся военная авиация страны через некоторое время будет переведена на биотопливо. Предполагается, что на рубеже 2030 года ВВС данного государства будут в качестве топлива использовать смесь с 20% содержанием биотоплива, количество которого будет постепенно увеличено, и в 2050 году будет доходить до 70%.

На сегодняшний день биотопливом заправляются истребители F-16 Fighting Falcon, базирующиеся на авиабазе в Леувардене.

Руководствуясь идеями защиты окружающей среды и стремлением снизить выброс углекислого газа, ряд авиакомпаний перешел на использование смеси биотоплива и авиакеросина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС Индии также намерены начать использование биотоплива отечественного производства.

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