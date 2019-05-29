Минтранс РФ много лет держит небо над Хабаровском закрытым — кому выгодно?

Хабаровск, , 11:30 — REGNUM Власти Хабаровского края намерены продолжить борьбу за режим «открытого неба» над краевой столицей. Такой режим дает иностранным авиакомпаниям право осуществлять международные полеты без ограничений по количеству рейсов и авиаперевозчиков, вне зависимости от наличия межправительственного соглашения между странами. Это дает увеличение турпотока и большие возможности для развития и получения доходов. Однако Минтранс РФ из года в год отказывает региону в предоставлении такого режима, мотивируя это «политикой, направленной на развитие авиасообщения с участием российских перевозчиков». При этом такой режим действует в столице Приморья Владивостоке, что делает его более конкурентным по отношению к Хабаровску, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Международный аэропорт Хабаровск — крупнейший транспортный авиаузел Дальневосточного федерального округа. По данным на сентябрь 2018 года, в год он обслуживает более 2 млн пассажиров. Программа комплексного развития воздушной гавани реализуется на условиях частно-государственного партнерства. Программа направлена на создание на базе аэропорта главного узлового аэропорта — хаба ДФО и развитие прилегающих к нему территорий. В аэропорту строится новый пассажирский терминал, его должны ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

Правительство Хабаровского края на протяжении многих лет пытается добиться от Минтранса РФ введения над Хабаровском режима «открытого неба». Но Минтранс РФ ежегодно отказывает. Последний отказ был получен в 2018 году.

Хабаровский край теряет туристические потоки из-за сложившейся ситуации. Зато аэропорту Владивосток такой режим — предоставлен. В итоге из Владивостока можно вылететь в 15 зарубежных стран. Это в 5 раз больше, чем может предложить Хабаровск. В Приморье, что вполне естественно, работает значительно больше авиакомпаний — 19 перевозчиков.

«К огромному сожалению, все чаще приходится улетать не из родного Хабаровска, а из Владивостока. Мы с женой работаем в Гуанчжоу, в Китае, живем там практически 10 месяцев в году. Улететь из столицы Приморья порядка на 13 — 15 тыс. дешевле на человека, чем из Хабаровска, и быстрей, потому, что из Хабаровска все равно летишь во Владивосток, потом пересадка, и так далее. Это очень неудобно, приходится ехать во Владивосток, это время, расходы. Плохо, одним словом. Когда летишь семьей, у нас еще двое детей, получается очень накладно улетать из Хабаровска», — рассказал Александр, предприниматель из Хабаровска.

Введение безвизового режима дало Хабаровскому краю резкое увеличение турпотока, особенно в 2018 году, когда рост составил сразу 70% от предыдущего года только по туристам из Южной Кореи, еще больше — из Китая. Однако с началом 2019 года турпоток начал сокращаться и падение продолжается.

«Дело даже не только и не столько в лишении Хабаровска статуса дальневосточной столицы. В развитии туризма большую роль играет авиасообщение. А оно у нас только ухудшается. В 2019 году не стоит ждать увеличения турпотока. Ушел единственный корейский перевозчик от нас, а значит, и количество гостей из КНР сократится. Они все поедут во Владивосток, куда билет намного дешевле, чем к нам, в Хабаровск. Так же, как и транзитные пассажиры будут использовать аэропорт в Приморье. Даже хабаровчане, бронирующие туры на осень и зиму, сейчас предпочитают лететь домой через Владивосток. Так выходит экономия в 12−13 тыс. рублей. Мы опять же видим картину увеличения пассажиропотока во Владивосток, а к нам — наоборот. Сегодня в Хабаровске даже не то, что не появляются новые направления, но даже прежние уходят с рынка. А на замену им никто не приходит. Это бьёт по экономике региона», — привело слова члена Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентины Асеевой ИА ДВ-новости

Сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел совещание по развитию авиаперевозок с представителями транспортного блока правительства региона. В числе прочих вновь был поднят вопрос об увеличении полетов в страны Азии. Определенные шаги краевые власти уже предприняли. Ведутся переговоры с авиакомпанией S-7 её присутствия в регионе. S-7, также, как и авиакомпания «Аврора» планируют увеличение частоты полетов из Хабаровска в страны Азии.

Губернатор также сообщил, что вновь прорабатывается вопрос о введении в Хабаровском аэропорту режима «Открытое небо». Для этого в правительстве создана специальная комиссия.

Что на этот раз ответит Минтранс РФ — пока не известно.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2012 года «дальневосточный блок» федерального правительства так и не смог решить одну из главных проблем Дальнего Востока — проблему транспортной недоступности. Провалы по всем направлениям: по внутрирегиональным перевозкам, по перелетам внутри России и по международным перелетам. В последнее время московские власти вообще сосредоточили свое внимание исключительно на Приморском крае, а остальные субъекты ДФО стагнируют и не развиваются. Это способствует оттоку населения и ухудшению социально-экономического положения регионов ДФО.

Безумная кампания Росавиации по анулированиюлицензий, ею же ранее выданных, у российских пилотов, привела к масштабному оттоку квалифицированных летных кадров в страны АТР, США, другие.

Провалена программа по реконструкции и строительству аэропортов в ДФО — 64,9 млрд рублей, предназначенные на эти цели, так и не дошли до ДФО из-за головотяпства чиновников все той же Росавиации. Скандал был грандиозный, чиновников уволили, но деньги в воздушные гавани Дальнего Востока так и не пришли.