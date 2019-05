В «Сколково» проходит международная конференция Startup Village 2019

Москва, , 11:19 — REGNUM В инновационном центре «Сколково» 29 мая начала работу международная конференция Startup Village 2019, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Это седьмая ежегодная международная стартап-конференция для технологических предпринимателей. Мероприятие продлится два дня. Ожидается участие более 15 тысяч человек и свыше 300 спикеров.

Тема 2019 года — «Digital Rock Stars. The dark side of the tech», что можно перевести как «Цифровые рок-звезды. Темная сторона технологий».

В дни конференции на территории ИЦ «Сколково» проходит выставка Startup Bazaar.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 27 мая открыли железнодорожную платформу центра «Сколково». она позволила сократить путь до центра столицы.

