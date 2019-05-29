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Кольчугинский «Электрокабель» построит собственный источник генерации

Экономика

Энергоцентр сможет покрывать до 73% электропотребления кабельного производства

Кольчугино, Владимирская область, 29 мая 2019, 11:00 — REGNUM  Более 30 млн рублей инвестирует кольчугинский завод «Электрокабель» в модернизацию энергетического хозяйства в текущем году. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба предприятия.

«После объединения ЭКЗ и Кольчугцветмета в 2017 году к нам перешло все энергетическое хозяйство металлургического предприятия. У «Электрокабеля» нет потребности в таком количестве мощностей, даже с учетом перспективного развития. Поэтому была разработана программа модернизации энергетического комплекса двух площадок. Ее цель — создание надежной и эффективной схемы энергообеспечения», — сообщил главный энергетик АО «ЭКЗ» Дмитрий Андрианов.

В планах завода — замена коммуникаций, модернизация тепло‑ и энергомощностей. В настоящее время проведены основные работы по реконструкции системы теплоснабжения. Неэффективная ТЭЦ, ранее принадлежавшая Кольчугцветмету, выведена из эксплуатации. Вместо нее установлена блочно-модульная котельная, снабжающая теплом и паром цех товаров народного потребления и ряд непроизводственных объектов.

Программа модернизации также предусматривает замену коммуникаций, включая сети водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, до конца 2019 года на предприятии будет создан собственный источник генерации суммарной мощностью 3 МВт. Две газопоршневые электроустановки (ГПУ) будут вырабатывать электро‑ и теплоэнергию для собственных нужд АО «ЭКЗ». Это позволит снизить расходы на энергообеспечение, повысить его надежность и снизить зависимость от поставок «Владимирэнерго». Собственный энергоцентр сможет покрывать от 56−73% электропотребления кабельного производства.

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Электроэнергетика
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