Мировой автомобильный рынок в апреле вновь показал спад — СМИ

Пекин, , 10:54 — REGNUM В апреле 2019 года на мировом авторынке было продано на 6,9% меньше легковых и легких коммерческих автомобилей, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 29 мая сообщает статистическое агентство «Автостат».

Таким образом, в апреле 2019 года в мире было реализовано около 7,2 млн автомобилей. За первые четыре месяца 2019 года в мире было продано около 29,7 млн автомобилей, что на 7,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Первое место по продажам машин в апреле 2019 года продолжает занимать Китай. В этой стране за месяц было продано около 1,9 млн автомобилей. Этот показатель на 14,3% меньше, чем в апреле 2018 года. Падение продаж в Китае наблюдается уже десятый месяц подряд. Это происходит как из-за общего торможения экономического роста в Китае, так и из-за торговых войн Поднебесной с США.

Второе место по объёму мирового авторынка занимают Соединённые Штаты. Там в апреле было продано 1,3 млн машин. Существенных изменений с прошлогодним уровнем продаж здесь не произошло.

Тройку лидеров замыкает авторынок Западной Европы, где за месяц было реализовано около 1,4 млн авто. Здесь изменений продаж с прошлогодним уровнем также не произошло.

На четвёртой строчке расположился автомобильный рынок Восточной Европы. Здесь в апреле владельцами авто стали 340,7 тыс. автолюбителей. Однако за год продаж авто в Восточной Европе стало меньше на 10,8%.

Далее идут авторынки: Южной Америки (256,8 тыс. ед.), Японии (374,1 тыс. ед.), Канады (184,3 тыс. ед.) и Южной Кореи (151,5 тыс. ед.).

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