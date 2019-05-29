Международный опыт обращения с отходами перенесут в Воронежскую область

Воронеж, , 10:51 — REGNUM Международный проект «Климатически нейтральное обращение с отходами» будет реализован в Воронежской области — регион выбран в качестве пилотного для реализации международного опыта организации обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщили ИА REGNUM 29 мая в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Соглашение о сотрудничестве в целях реализации проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» подписали Минприроды России, правительство Воронежской области и «Немецкое Общество по Международному Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ» (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH): в церемонии заключения соглашения приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Владимир Логинов, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин и глава представительства ГИЦ в Москве Юлия Грищенкова.

В рамках соглашения ГИЦ за счет собственных средств проведет анализ территориальной схемы обращения с отходами и даст рекомендации по ее корректировке, а также предложит решения для малонаселенных (сельских) территорий. Кроме того, в рамках сотрудничества предполагается оказание экспертно-методического содействия по развитию нормативной правовой базы в «пилотном» субъекте РФ, организация и проведение мероприятий по обмену опытом, повышению квалификации, поддержке демонстрационных проектов, информационному сопровождению и распространению результатов по другим регионам. Концепция климатически нейтрального обращения с отходами ориентирована на принцип экономики замкнутого цикла, когда мусор не просто складируется, а возвращается в качестве сырья в народное хозяйство.

Реализация российско-германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» была инициирована по итогам двусторонних консультаций по вопросам охраны окружающей среды в рамках работы, проводимой с 2012 года. Официальным российским партнером является Минприроды России, оператором определено ГИЦ.