Подорожания проезда в трамваях и троллейбусах Екатеринбурга может и не быть

Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Екатеринубрга может и не повыситься, если город получит инвестиции через соответствующие федеральные и областные программы. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов корреспонденту ИА REGNUM.

Инвестиционная программа для указанного транспорта — вещь необходимая, но каким образом её финансировать — вопрос ещё не решённый. Надбавку в стоимость проезда могут и не вносить, сказал вице-мэр.

«Нужно понять, сколько будет стоить программа. У нас есть предварительное понимание, что мы тут не останемся одни: есть федеральные программы, областные программы. Может, и не нужно будет привлекать средства населения», — предположил чиновник.

Напомним, 15 мая в Екатеринбурге подняли стоимость проезда в метро на четыре рубля. Теперь жители Екатеринбурга платят 32 рубля за проезд в метрополитене. Изменение вызвало возмущение у ряда горожан, которые организовали 26 мая протестный митинг.