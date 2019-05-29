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Подорожания проезда в трамваях и троллейбусах Екатеринбурга может и не быть

Экономика

Если помогут федеральные и областные власти

Екатеринбург, 29 мая 2019, 10:53 — REGNUM  Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Екатеринубрга может и не повыситься, если город получит инвестиции через соответствующие федеральные и областные программы. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов корреспонденту ИА REGNUM.

Инвестиционная программа для указанного транспорта — вещь необходимая, но каким образом её финансировать — вопрос ещё не решённый. Надбавку в стоимость проезда могут и не вносить, сказал вице-мэр.

«Нужно понять, сколько будет стоить программа. У нас есть предварительное понимание, что мы тут не останемся одни: есть федеральные программы, областные программы. Может, и не нужно будет привлекать средства населения», — предположил чиновник.

Напомним, 15 мая в Екатеринбурге подняли стоимость проезда в метро на четыре рубля. Теперь жители Екатеринбурга платят 32 рубля за проезд в метрополитене. Изменение вызвало возмущение у ряда горожан, которые организовали 26 мая протестный митинг.

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Судьба общественного транспорта в городах России
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