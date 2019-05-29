Lotte Group откроет научно-исследовательский центр в Индии

Ченнай, Индия, , 10:40 — REGNUM Южнокорейский конгломерат Lotte Group откроет свой научно-исследовательский центр в Индии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, исследовательский центр Lotte India R&D Centre (предварительное название) будет открыт на территории исследовательского парка при Индийском технологическом институте в городе Ченнай, где расположено 74 научно-исследовательских центра и 184 стартапа.

Известно, что южнокорейская компания планирует с помощью данного центра и индийских специалистов расширить и укрепить свои возможности в области НИОКР.

Кроме того, 28 мая вице-председатель Lotte Group Хван Как Гю посетил будущий Lotte India R&D Centre и встретился с заинтересованными лицами. В период с 26 по 31 мая Хван Как Гю также посетит производственные мощности компании, в том числе кондитерскую фабрику по производства Choco Pie в городе Ченнай и фабрику по производству мороженного Havmor в городе Ахмедабад.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.