В Чувашии определились, за чей счёт закупят мусорные контейнеры

Чебоксары, , 10:31 — REGNUM В Чувашии решают проблему приобретения контейнеров для ТКО за бюджетный счёт. В регионе разработаны правила предоставления муниципалитетам «иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета» на реализацию отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Средства будут направлены на приобретение контейнеров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Надо полагать, что эти расходы в последующем компенсирует население в виде новых тарифов на мусор.

Положение определяет порядок предоставления муниципалитетам межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на реализацию полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Средства направляются «на приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (мусоросборник)», при этом закупка контейнеров может осуществляться «путём проведения совместных конкурсов или аукционов».

"В случае снижения стоимости муниципального контракта по результатам проведенной закупки контейнеров муниципальный район вправе использовать средства от экономии по согласованию с минстроем Чувашии и минфином Чувашии на приобретение дополнительного количества контейнеров в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных бюджетам муниципальных районов», — говорится в документе.

Распорядителем выступает минстрой Чувашии, который должен будет обеспечить «адресность и целевой характер использования средств». Решение о распределении средств будет осуществляться «в соответствии с обращениями администраций муниципальных районов о потребности в приобретении контейнеров». Республиканские средства можно будет получить при наличии муниципальной программы, предусматривающей обеспечение контейнерами подготовленных «мусорных» площадок.

Отметим, что за создание площадок для накопления мусора отвечают муниципальные власти, в то время как остался открытым вопрос, кто ответственен за приобретение и установку контейнеров. Ранее Минприроды России пояснило, что законодательством «прямо не поименованы лица», которые обязаны приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах накопления ТКО, поэтому контейнеры могут приобретаться: собственниками земельных участков, на которых расположены места накопления ТКО; органами местного самоуправления, создавшими места накопления ТКО; организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами; потребителями; региональным оператором в случае включения соответствующих расходов при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поставил задачу к июлю обеспечить контейнерами площадки вывоза ТКО. По данным на начало марта, в Чувашии установлено 17 488 контейнеров, из них региональный оператор организовал силами перевозчиков установку 2 295 штук, дополнительно требовалось 8296 контейнеров на сумму 99,5 млн рублей. За контейнеры будет доплачивать и население: по инициативному бюджетированию в этом году отобрано 98 проектов по созданию и обустройству мест накопления ТКО на создание 1064 контейнерных площадок — на это предусмотрено 36,8 млн рублей, из них 25,2 млн рублей выделяется из республиканского бюджета, 8,1 млн рублей добавят из местных бюджетов, 3,5 млн рублей заплатит население, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, расходы по закупке контейнеров планируют включить в тариф.

«В действующем тарифе региональному оператору указанные расходы не учтены, так как возможность отнесения таких расходов в тариф появилась только 15 декабря 2018 года. Учёт расходов возможен при установлении тарифа на 2020 год», — заявляли ранее в минстрое.

Всего в Чувашии перевозкой ТКО занимаются 17 организаций. Мусор вывозят на семь полигонов и пять санкционированных свалок.