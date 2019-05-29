В правительстве Украины хотят внедрить «энергетический безвиз» с ЕС

Киев, , 10:31 — REGNUM В правительстве Украины настаивают на интеграции украинской энергосистемы в европейскую сеть системных операторов передачи ENTSO-E, заявляя, что это «такой энергетический безвиз, который даст нам возможность стать частью европейского энергетического пространства».

С соответствующим заявлением выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 мая.

Украинский чиновник уверена, что результаты интеграции украинского газового рынка в европейский и его деполитизация уже показали свою эффективность, соответственно, аналогичную схему надо внедрять и для электроэнергии.

«У нас есть уже более 40 импортеров и наиболее диверсифицированный портфель поставок газа среди соседей. Поэтому я убеждена, что и полноценный рынок электроэнергии с действенной конкуренцией, с возможностью для конечного потребителя выбирать для себя поставщика будет работать эффективно тогда, когда Украина станет частью европейского энергетического пространства», — отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что ключевой задачей является как раз интеграция энергосистемы Украины в ENTSO-E.

«По сути, мы его рассматриваем как такой энергетический безвиз, который даст нам возможность стать частью европейского энергетического пространства и, что не менее важно, свести зависимость от РФ к минимуму», — подчеркнула представитель киевского правительства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Всемирный банк рекомендовал Киеву перепланировать запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября 2019 года.

Как считают эксперты банка, на сегодня очевидны технические, нормативные и политические препятствия для смены схемы.

«Преждевременный запуск нового рынка электроэнергии до получения необходимых регуляторных и технических средств может поставить под угрозу надлежащее функционирование рынка и увеличить риски для всех участников рынка», — говорится в обращении.

До этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что на Украине с 1 июля должен быть запущен принципиально новый рынок электроэнергии, подчеркнув при этом, что все необходимые документы для запуска готовы.