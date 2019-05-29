Парламент Казахстана одобрил упрощение банкротства в первом чтении

Нур-Султан, , 10:35 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана в первом чтении одобрили поправки по вопросам реабилитации и банкротства, сообщает 29 мая в пресс-службе Мажилиса.

Отмечается, что законодательные поправки направлены на упрощение процедур реабилитации и банкротства субъектов предпринимательства. В частности, планируется сократить сроки проведения процедуры банкротства путем передачи некоторых функций собрания кредиторов комитету кредиторов.

Кроме того, предлагается упростить процедуру ликвидации деятельности бездействующих должников без возбуждения процедуры банкротства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал упростить условия и сократить сроки процедур реабилитации и банкротства компаний.

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