Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM Повышение стоимости проезда на четыре рубля помогло спасти метро Екатеринбурга от закрытия. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов корреспонденту ИА REGNUM.

По словам чиновника, работе метро мог помешать Ростехнадзор.

«Теперь выполним инвестиционную программу и решим вопрос по реконструкции и приобретению. Если мы этого не сделаем, то в 2020 году мы останемся без метрополитена. Ростехнадзор жёстко следит за сроками работы вагонов, их просто запретят — и всё!» — сказал Бубнов.

Также вице-мэр аккуратно отреагировал на недавний митинг против повышения проезда в метро.

«Я не знаю, является ли это пиаром. Оценивать людей, вышедших на митинг, я не берусь», — заявил чиновник.

Напомним, 15 мая 2019 года в Екатеринбурге проезд на метро повысился на четыре рубля. 26 мая недовольные граждане собрали митинг против данного изменения.

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