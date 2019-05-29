Группа PSA может не получить специнвестконтракт в России — СМИ

Москва, , 10:33 — REGNUM Группа PSA (Peugeot-Citroen) может не получить специальный инвестиционный контракт (СПИК), дающий налоговые льготы в обмен на инвестиции. Об этом 29 мая сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве РФ.

Как сообщается, правительство России предлагает французскому концерну изменить заявку на СПИК, поскольку его условия о сварке и окраске касаются только легкового сегмента. В то время как группа PSA подала заявку на сварку и окраску легких коммерческих автомобилей (LCV), для которых по условиям СПИК предусмотрены более жесткие условия.

В правительстве РФ советуют французской компании вовсе отказаться от специнвестконтракта на производство LCV и перейти на легковой сегмент. Однако продажи легких коммерческих автомобилей составляют до 80% от всех продаж PSA в России.

Ещё один вариант: это покупка в России недостающих компонентов. Но для этого французскому концерну придется заняться их адаптацией под свои модели авто.

Напомним, СПИК предполагает налоговые льготы для автопроизводителей в обмен на инвестиции. Группа PSA подала свою заявку на специнвестконтракт в апреле 2019 года.

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