Среда, 29 Мая 2019 года
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«Предложений не поступало»: Минтруд об идее выплачивать «отцовский капитал»

Экономика

«Данные предложения в Минтруд России не поступали»

Москва, 29 мая 2019, 10:12 — REGNUM  В Министерство труда России не поступало предложений ввести в стране «отцовский капитал», сообщили 29 мая в ведомстве.

«Данные предложения в Минтруд России не поступали», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что в России предлагается выплачивать новый вид выплат — «отцовский капитал» — после рождения третьего ребенка. Отмечалось, что выплаты могут быть введены вместе с материнским капиталом как дополнительная мера поддержки многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России после рождения второго ребенка предусмотрен материнский капитал, он составляет 453 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут ввести «отцовский капитал»

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Материнский капитал
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