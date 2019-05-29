«Предложений не поступало»: Минтруд об идее выплачивать «отцовский капитал»

Москва, , 10:12 — REGNUM В Министерство труда России не поступало предложений ввести в стране «отцовский капитал», сообщили 29 мая в ведомстве.

«Данные предложения в Минтруд России не поступали», — сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что в России предлагается выплачивать новый вид выплат — «отцовский капитал» — после рождения третьего ребенка. Отмечалось, что выплаты могут быть введены вместе с материнским капиталом как дополнительная мера поддержки многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России после рождения второго ребенка предусмотрен материнский капитал, он составляет 453 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут ввести «отцовский капитал»