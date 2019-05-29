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Курс китайской валюты упал до 6,8988 юаня за доллар США

Экономика

Падение составило 15 базисных пунктов с 28 мая и 74 базисных пункта с 27 мая

Пекин, 29 мая 2019, 10:01 — REGNUM  Китайская национальная валюта вновь уступила доллару США 15 базисных пунктов, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Курс китайской валюты, таким образом, на 29 мая составил 6,8988 юаня за доллар США. При этом днем ранее ослабление было несколько более внушительным — 69 базисных пунктов.

По мнению некоторых экспертов, Китай продолжает целенаправленно девальвировать юань в качестве асимметричного ответа на торговые войны, развязанные США.

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