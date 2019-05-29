«Упразднить Минвостокразвития – нерационально. Пусть отрабатывают»: эксперт

Хабаровск, , 10:22 — REGNUM Упразднить Министерство по развитию Дальнего Востока, как того требуют некоторые жители ДФО, нерационально. Необходимо заставить чиновников отчитаться о реальных результатах своей деятельности и эффективности освоенных средств перед жителями ДФО и нести ответственность за провалы. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим Кривилевич. Эксперт убежден, что упразднение министерства просто избавит чиновников от ответственности за провал ФЦП по развитию Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Минвостокразвития — «излишний орган, его нашумевшие проекты провалены»

«Начнем с самого портала «Российская общественная инициатива», на котором размещена петиция об упразднении Министерства по развитию Дальнего Востока. Сколько там уже размещалось полезных инициатив? Например, о запрете чиновникам приобретать дорогие автомобили. И ни одна не была реализована. Это такой инструмент для выпускания пара — пусть люди пишут, требуют, на этом портале, а не на площадях. Это надо понимать. Поэтому и у людей сформировалось довольно легковесное отношение к размещению инициатив на этой площадке. На мой взгляд, требование об упразднении Минвостокразвития — это реакция жителей ДФО об ухудшении качества жизни в регионе. Вполне нормальная реакция — наказать нерадивых чиновников. Но что это даст? Жителям Дальнего Востока — ровным счетом — ничего. Дальнему Востоку — потерю бюджета. А чиновникам — полное освобождение от ответственности», считает эксперт.

Между тем, федеральные структуры, ответственные за развитие Дальнего Востока, не устают публиковать жизнеутверждающие отчеты о своей деятельности на благо Дальнего Востока и дальневосточников.

Вот, например, из самого свежего: на официальном сайте полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева размещен его отчет о проделанной работе.

В числе прочего, полпред сообщает, что с 2012 года в ДФО создано 36 тыс. рабочих мест, а будет создано — 136,9 тыс. рабочих мест.

Оставим пока в покое будущее. Зафиксируем цифру в 36 тыс. созданных рабочих мест на Дальнем Востоке с 2012 года.

Но, вот, по данным Росстата, в одном только Хабаровском крае с 2012 по 2019 год потеряно более 40 тыс. рабочих мест. То есть, потери в одном из 11 регионов ДФО с лихвой перекрывают все достижения «дальневосточного блока» федерального правительства за почти 7 лет.

Если же говорить о будущем, в котором, как уверяет полпред президента в ДФО, будет создано 136,9 тыс. рабочих мест, то и оно вызывает сомнения. Потому, что, опять же, в одном только Хабаровском крае только в 2019 году заявлены под сокращения сотни рабочих мест: 350 в Хабаровске, 300 в Комсомольске-на-Амуре, там сокращены уже 350.

«Нельзя сбрасывать со счетов и фактор «сведения счетов» — все-таки, как ни крути, бюджет на развитие Дальнего Востока выделяется весьма внушительный. И есть риск того, что кому-то очень хочется его забрать — в пользу других федеральных округов, других программ и прочего. У нас в стране очень много чего не работает. Минвостокразвития и связанные с ним структуры не эффективны? Да кто спорит? А Минэкономразвития РФ — эффективное министерство? А Минфин? Про эффективность Центробанка вообще помолчим. Ну, и что — всех упраздним? И пусть чиновники, которые столько лет «осваивали» бюджеты, гуляют? Люди хотят выразить недовольство провалом всех программ, ухудшением своей жизни — это правильно и закономерно. Но сможет ли упразднение Минвостокразвития решить дальневосточные проблемы? Нет, не сможет. Я первый всегда против создания любых чиновничьих структур. Но в данном случае принцип «не навреди» должен быть абсолютно первостепенным. Считаю, что необходимо заставить чиновников дальневосточного министерства учитывать мнение дальневосточников. Это их первейшая обязанность: работать на благо жителей ДФО. Они обязаны отчитываться об освоенных средствах, отвечать за каждый провал, нести ответственность. Вот это будет правильно. А просто упразднить Минвостокразвития — это ни к чему не приведет. Дальний Восток потеряет деньги, ничего не получив взамен», — добавил Максим Кривилевич.

Читайте также: Упразднить Минвостокразвития предлагают дальневосточники

Как сообщало ИА REGNUM, на государственном портале «Российская общественная инициатива» появилась петиция с требованием упразднить Минвостокразвития. Автор сообщает, что за почти 7 лет своей деятельности это ведомство не смогло доказать целесообразность своего существования. Все программы по развитию ДФО провалены. Дальний Восток анти-лидер в России по строительству жилья, смертности населения, продолжительности жизни, количеству абортов и сирот в социальных учреждениях. За почти 7 лет так и не удалось решить одну из главных проблем ДФО — проблему транспортной недоступности. Из макрорегиона уезжают люди: население ДФО только за 2018 год сократилось более, чем на 31 тыс. человек.

Инициатива об упразднении ДФО была размещена 13 мая 2019 года. На сегодняшний день за упразднение ведомства проголосовало 838 человек, 26 высказались против. Голосование будет завершено 13 мая 2020 года. Уровень инициативы федеральный, поэтому для того, чтобы её рассмотрели в правительстве, она должна набрать не менее 100 тыс. голосов.