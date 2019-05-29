23 участка авиазавода Саратова ушли в частные руки незаконно: Росимущество

Саратов, , 09:48 — REGNUM Управление Росимущества по Саратовской области в рамках деятельности рабочей группы по возврату имуществе авиазавода, работавшего с 1931 по 2012 год, подало в суд иски к двум компаниям. В них ведомство истребует из чужого незаконного владения 23 земельных участка, десять из которых принадлежат компании депутата саратовской областной думы. Слушания назначены на 18 и 20 июня 2019 года, по делу наложены обеспечительные меры, которые запрещают любые регистрационные действия со спорными наделами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в 2012 году после процедуры банкротства прекратил своё существование Саратовский авиазавод (САЗ), знаменитый своими легендарными истребителями Як-1 и Як-3, и работавший с 1931 года. И хотя в силу постановления Верховного Совета РФ №3020−1 от 27.12.1991 года, имущество САЗ как предприятия оборонного комплекса, выпускавшего летательные аппараты и военную продукцию, являлось федеральным и не выбывало из собственности государства, участки и некоторые объекты недвижимости за эти годы оказались в частных руках. Крупные земельные массивы были раздроблены на мелкие, некоторые уже застроены. По подсчётам экспертов, в чужое незаконное владение убыло порядка 80 наделов. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа по возврату имущества авиазавода. В интересах государства в судах выступает областное управление Росимущества. Ведомству уже удалось выиграть несколько исков об истребовании земли и недвижимости у агромагната, которого по итогам 2018 году журнал Forbes включил в тройку самых богатых самарских аграриев, и ряда компаний Саратовской области, Москвы. В том числе было возвращено несколько убежищ.

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Работа по истребованию имущества продолжается пошагово. В конце мая 2019 года в Арбитражный суд Саратовской области было подано два иска об истребовании из чужого незаконного владения ООО «Переселение» и ООО «Переселение-инвест» 23 земельных участков, расположенных на площади имени Г.К. Орджоникидзе, 1. Третьим лицом в деле участвует прокуратура Саратовской области,

«Одновременно с исковым заявлением подано ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области (410 012, г. Саратов, Театральная пл., 11) производить регистрационные действия в отношении вышеуказанных земельных участков, расположенных по адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1», — отмечается в материалах обоих дел.

Оба ходатайства удовлетворены.

Иск к ООО «Переселение» суд планирует начать рассматривать 18 июня 2019 года. Истребовать по этому иску должны десять земельных участков площадью от 188 до 12 253 кв.м. По данным публичной кадастровой карты, самый крупный надел имеет разрешенное использование под многоэтажную застройку, по документу — «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка): многоквартирные дома от 9 этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-пристроенными нежилыми помещениями». Кадастровая стоимость участка — 55 323 397,77 рубля. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Переселение» учреждено путём реорганизации 10 января 2014 года, ведёт деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, уставный капитал — 80 млн рублей. Директор — Анатолий Шакин, владеющей долей в 50% и Леонид Писной. Данные последнего совпадают с данными депутата-единоросса из Саратовской областной Думы шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8, который является зампредседателя комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, членом комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности, членом комитета по социальной политике.

Иск к ООО «Переселение-инвест» суд планирует начать рассматривать 20 июня. Здесь к истребованию заявлены 13 земельных участков площадью от 95 до 11 401 кв. м, наделы также предназначены под жилую застройку, а кадастровая стоимость самого большого — 51 905 104,68 рубля. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Переселение-инвест», имеющее уставный капитал 80 млн рублей и работающее в той же сфере, что и первый истец, создано 9 июля 2013 года. Директор — Дмитрий Анатольевич Шакин, владеющий в компании половиной доли. Второй совладелец — Татьяна Шакина.