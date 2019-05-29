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Около 30% компаний в России планируют расширить штат

Экономика

Опрос НАФИ

Москва, 29 мая 2019, 09:45 — REGNUM  В России выросло число компаний, планирующих в ближайшее время увеличить штат, — с 18% в 2018 году до 27% в 2019 году. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Сохранить прежний размер штата сотрудников намерены 65% компаний. Собираются сократить число сотрудников 7% организаций.

Больше всего расширить штат планируют микропредприятия (29%). Реже об этом говорят руководители малых и средних предприятий — 11% и 17% соответственно.

Всероссийский опрос представителей малого и среднего бизнеса проведен марте 2019 года. Опрошено 400 руководящих сотрудников предприятий РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (70%) хотят, чтобы у них был дополнительный заработок.

Подробнее: 70% жителей России хотели бы подработать

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Рынок труда
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