Среда, 29 Мая 2019 года
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Hyundai Glovis и Changjiu Group подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика

Данные компании будут сотрудничать в сфере автомобильной промышленности, железнодорожной и автомобильной логистики

Пекин, 29 мая 2019, 09:39 — REGNUM  Южнокорейская компания Hyundai Glovis подписала бизнес соглашение с китайской компанией Changjiu Group. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание соглашение прошло 28 мая в штаб-квартире китайской компании Changjiu Group, расположенной в Пекине, между главами компаний.

Известно, что две компании будут сотрудничать в сфере автомобильной промышленности, железнодорожной и автомобильной логистики.

Согласно подписанному соглашению, южнокорейская компания объединит усилия с дочерним предприятием Changjiu Logistics, осуществляющим наземные, морские и железнодорожные перевозки автомобилей. В 2018 году данная компания осуществила перевозки около 3,2 млн автомобилей китайского производства.

Известно, что в будущем компании планируют создать совместное предприятие.

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