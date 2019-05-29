В Новгородской области отремонтируют дорогу к усадьбе Суворова

, , 09:25 — REGNUM В Новгородской области отремонтируют дорогу к музею-усадьбе Александра Суворова в селе Кончанское Боровичского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, работы на участке протяжённостью 1,2 км выполняет подрядная организация «Солид», стоимость контракта превысила 32 млн рублей.

В «Новгородавтодоре» сообщили, что реконструкция этого участка стала продолжением ремонта дорог в Боровичском районе: в 2018 году было отремонтировано 68 км дороги Волгино — Хвойная, по которой из Боровичей можно добраться до поворота на село Кончанское.

В пресс-центре правительства Новгородской области отметили, что работы проводятся по поручению губернатора региона Андрея Никитина, к которому местные жители обратились с просьбой привести в порядок дорогу до села, где находится дом-музей полководца.

Напомним, село Кончанско-Суворовское расположено в 35 от города Боровичи и в 250 км от Великого Новгорода. Усадебный ансамбль XVIII в. расположен на территории парка. Имение Кончанское приобрёл отец полководца — Василий Суворов — в 1763 году. Кончанское принадлежало Суворовым вплоть до революции 1917 года. Это единственное из сохранившихся суворовских владений. В 1797—1799 годах усадьба стала местом ссылки опального полководца, отсюда в 1799 году он отправился в знаменитый Итало-швейцарский поход. Дом-музей Суворова в Кончанском был открыт 25 октября 1942 года, он рассказывает о бытовой жизни полководца, его хозяйственной деятельности и взаимоотношениях с крестьянами, даёт представление об укладе помещичьей жизни в XVIII веке. С 1976 года музей-усадьба Суворова в Кончанском — филиал Новгородского музея-заповедника. В 2018 году усадьбу посетили более 13 тыс. гостей.

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