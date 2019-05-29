Теплосети увеличивают долги Северной Осетии за газ

Владикавказ, , 09:21 — REGNUM Задолженность Северной Осетии за газ продолжает расти. В течение года она увеличилась на 1,2 млрд рублей, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Владикавказ». На начало апреля 2019 года долг республики перед газовиками составил 3,8 млрд рублей.

«Задолженность промышленных предприятий — 2,7 млрд рублей, населения — 1,1 млрд рублей», — цитирует представителя компании ТАСС.

Наибольшую сумму задолженности нарастили теплоснабжающие предприятия. Антилидером здесь являются «Владикавказские теплосети» с суммой долга 1,896 млрд рублей.

С требованием погасить долги обратился к главам районов и предприятий руководитель РСО-Алании Вячеслав Битаров. Он поручил главам районов договориться о реструктуризации долга с ресурсоснабжающими организациями, подготовив предварительно графики погашения задолженности. Также он потребовал рассчитаться полностью с долгами до конца 1 полугодия 2019 года организациям, которые финансируются из республиканского и местных бюджетов.

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Напомним, 22 мая 2019 года в ходе отчетной пресс-конференции Газпрома начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов компании Геннадий Сухов сообщил, чтона 1 января 2019 года просроченная задолженность конечных потребителей Северо-Кавказского федерального округа составила 93,9 млрд рублей. Северная Осетия, по данным компании, задолжала Газпрому 8 млрд рублей.

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