Среда, 29 Мая 2019 года
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Иордания получит кредит Всемирного банка в размере $950 млн

Экономика

Выплаты будут производиться в течение двух лет

Амман, 29 мая 2019, 09:32 — REGNUM  В следующем месяце Иордания получит первую часть средств общего кредита в размере 1,4 миллиарда долларов, который ранее был согласован с группой Всемирного банка. Сумма транша составит порядка 950 миллионов долларов. Иорданское новостное агентство Alrai сообщает, что процентная ставка по кредиту составит менее 4%.

Согласование размера кредита произошло в рамках проведения лондонского форума по расширению международной поддержки Иордании. Временно исполняющая обязанности президента группы Всемирного банка и главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева заявила, что банк предоставит Иордании финансовую поддержку в течение следующих двух лет. Она будет направлена на поддержку экономики Иордании и решение финансовых проблем Королевства.

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Зарубежная хроника
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