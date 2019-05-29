Иордания получит кредит Всемирного банка в размере $950 млн

Амман, , 09:32 — REGNUM В следующем месяце Иордания получит первую часть средств общего кредита в размере 1,4 миллиарда долларов, который ранее был согласован с группой Всемирного банка. Сумма транша составит порядка 950 миллионов долларов. Иорданское новостное агентство Alrai сообщает, что процентная ставка по кредиту составит менее 4%.

Согласование размера кредита произошло в рамках проведения лондонского форума по расширению международной поддержки Иордании. Временно исполняющая обязанности президента группы Всемирного банка и главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева заявила, что банк предоставит Иордании финансовую поддержку в течение следующих двух лет. Она будет направлена на поддержку экономики Иордании и решение финансовых проблем Королевства.