Свердловский губернатор назвал срок сдачи конгресс-холла в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM В Екатеринбурге новый конгресс-центр будет сдан уже в июне. Об этом главе Минпромторга России Денису Мантурову заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

Конгресс-центр станет основной площадкой для проведения выставки «Иннопром» и Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS). Куйвашев надеется на то, что её создание даст возможность не только провести эти мероприятия на высоком уровне, но также укрепить позиции как Екатеринбурга, так и Свердловской области как центра международной активности.

Отметим, оба мероприятия пройдут в июле. Ожидается, что на них приедет президент России Владимир Путин.

Добавим, Путин был на выставке «Иннопром» в 2017 году. А в 2018-м он проанонсировал проведение в Екатеринбурге саммита GMIS.

Подготовка к обоим международным событиям уже вступила в завершающую стадию.