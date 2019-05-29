СМИ: Иран оказывает наибольшее влияние на нефтяные котировки

Тегеран, , 10:50 — REGNUM Иранское информационное агентство «Mehr» со ссылкой на известный контент-сервис для финансовых рынков «Seeking alpha» заявило, что в настоящее время именно Иран оказывает наибольшее влияние на рост или спад нефтяных цен и поместило его, таким образом, на первое место в соответствующем рейтинге. За ним идут Россия и США. В последнее время к трем странам также добавились Саудовская Аравия и ОАЭ.

Раннее издание «Seeking alpha» ставило США на первое место, как державу, наиболее сильно влияющую на нефтяные цены. Иран и Ирак занимали четвертое место. Тем не менее, последний отчет свидетельствует о значительном увеличении доли Исламской республики в определении цен на нефтяные котировки на международном рынке, выдвинув ИРИ на передний план по этому вопросу.

Раннее США отменили квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года сроком на год после выхода США из СВПД. Они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.