Среда, 29 Мая 2019 года
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СМИ: Иран оказывает наибольшее влияние на нефтяные котировки

Экономика

Отчет “Seeking alpha” свидетельствует о значительном увеличении доли Исламской республики в установлении цен на нефть на международных рынках

Тегеран, 29 мая 2019, 10:50 — REGNUM  Иранское информационное агентство «Mehr» со ссылкой на известный контент-сервис для финансовых рынков «Seeking alpha» заявило, что в настоящее время именно Иран оказывает наибольшее влияние на рост или спад нефтяных цен и поместило его, таким образом, на первое место в соответствующем рейтинге. За ним идут Россия и США. В последнее время к трем странам также добавились Саудовская Аравия и ОАЭ.

Раннее издание «Seeking alpha» ставило США на первое место, как державу, наиболее сильно влияющую на нефтяные цены. Иран и Ирак занимали четвертое место. Тем не менее, последний отчет свидетельствует о значительном увеличении доли Исламской республики в определении цен на нефтяные котировки на международном рынке, выдвинув ИРИ на передний план по этому вопросу.

Раннее США отменили квоты на импорт иранской нефти для ряда государств. Квоты были введены в мае 2018 года сроком на год после выхода США из СВПД. Они позволяли ряду государств импортировать иранскую нефть в ограниченных количествах в обход санкций.

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Зарубежная хроника
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