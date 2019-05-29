Свердловская область активно готовится к ИННОПРОМу и GMIS-2019

Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Темой обсуждения стали организационные вопросы проведения X международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, в том числе рассмотрение возможности обеспечения единой аккредитации участников GMIS-2019 и ИННОПРОМ-2019.

Темами экспозиции Свердловской области станут 85-летие Свердловской области, десятилетия выставки ИННОПРОМ, реализация национальных проектов в Свердловской области, а также продвижения региона как центра принятия решений в сфере инноваций и цифрового развития.

Говоря о подготовке к проведению Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), Евгений Куйвашев сообщил, что на региональном уровне был утвержден план подготовки и проведения саммита.

«Были созданы три рабочие группы: по вопросам подготовки инфраструктуры и благоустройства города Екатеринбурга, обеспечения безопасности во время проведения саммита соответственно, а также строительства конгресс-центра как основной площадки для проведения мероприятия. Строительство конгресс-центра завершится в июне. Появление такой площадки позволит нам не только провести GMIS на высоком организационном уровне, но и укрепить позиции Екатеринбурга и Свердловской области как центра международной активности», — сказал Евгений Куйвашев.

В заключении Денис Мантуров отметил особую важность предстоящих международных мероприятий, а также подчеркнул необходимость дальнейшей детальной проработки их повестки.