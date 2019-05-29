Почему Китай инвестирует в Ульяновскую область: интервью с губернатором

Ульяновск, , 09:01 — REGNUM Китай и Россия, которые в этом году отмечают 70-летие с момента установления дипломатических отношений, подошли к этой дате с рекордом торгового оборота между странами: в 2018 году он вырос почти на четверть и превысил 100 млрд. Приоритетную роль в этом процессе играют межрегиональные связи России и Китая. Особенно активно включились в эту работу регионы Поволжья в рамках формата «Волга — Янцзы», инициированного президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. За сравнительно короткое время Китай стал входить в число торговых стран-лидеров в Поволжье, а товарооборот между регионами Верхнего и Среднего течения Янцзы и Россией возрос за последний год на 30%. Большая работа в этом направлении проводится в Ульяновской области, которая ежегодно наращивает объём инвестиций и реализует миллиардные проекты. О результатах сотрудничества ИА REGNUM рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

: ИА REGNUM: В этом году Россия и Китай отмечают важную дату — 70 лет с момента установления между странами дипломатических отношений. Президент Владимир Путин, который регулярно встречается с председателем КНР Си Цзиньпином, месяц назад заявлял, что «наши страны подошли к юбилею с лучшими отношениями за всю историю». С учётом складывающейся мировой обстановки, с учётом санкций, Китай становится одним из стратегических партнёров России. В этом контексте особое внимание уделено сотрудничеству с регионами Поволжья в формате «Волга — Янцзы», в рамках которого в 2016 году первым высоких гостей принимал Ульяновск. С чем регион подошёл к юбилейной дате?

Юбилейная дата — 70-летие установления дипломатических отношений — нас ко многому обязывает. Мы должны продолжать идти по пути укрепления взаимного доверия и поддержки, показывая всему миру, что наши отношения не будут подвергаться конъюнктурным изменениям и влиянию извне, что мы всегда будем сохранять высокую динамику в развитии нашего двустороннего сотрудничества. Современные российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях.

Действительно, сегодня ведётся интенсивный политический диалог. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встречаются не менее пяти раз в год. Ежегодно проходят визиты глав внешнеполитических ведомств двух стран, они также на регулярной основе встречаются «на полях» международных мероприятий, в частности по линии ООН, «Группы двадцати», АТЭС, БРИКС, ШОС. Между МИДами двух стран действует система плановых консультаций на уровне заместителей министров и директоров департаментов.

Безусловно, важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. Главами двух государств поставлена задача по увеличению к 2020 году объема двустороннего товарооборота до $200 млрд, а объёма китайских прямых инвестиций в экономику России — до $12 млрд.

И в эту работу вносит вклад и Ульяновская область. Были заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с четырьмя провинциями Китая — Шаньси, Хунань, Аньхой, Хубэй. В 2018 году, как и ранее на протяжении нескольких лет, Китайская Народная Республика во внешнеторговых связях остаётся одним из ведущих зарубежных партнёров Ульяновской области. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот возрос на 17,5%. Китайская продукция по объёму импорта в Ульяновскую область стоит на втором месте с динамикой роста в 25%.

Большую часть экспорта в КНР составляет продукция сельского хозяйства. В прошлом году в регионе были собраны рекордные объёмы урожая — 1,17 млн тонн. Почти половину собранной пшеницы Ульяновская область отправляет на экспорт, более 500 тыс. тонн ежегодно. Ульяновские предприятия экспортируют в КНР минеральную воду, кондитерские изделия. В перспективе планируем расширять экспорт за счёт реализации крупяных изделий, ликеро-водочных изделий, сахарного песка. Мы импортируем оборудование, электронику, средства транспорта.

: ИА REGNUM: Совместно с китайскими партнёрами на территории Ульяновской области реализуются крупные инвестиционные проекты, которые подтягивают за собой развитие других отраслей, — своего рода якорные проекты. К ним можно отнести, например, создание медицинского кластера и пункта сбора китайско-европейского экспресса. На какой стадии реализации эти и другие значимые проекты?

Китайский крупный бизнес одним из первых оценил уникальный инвестиционный и деловой климат нашего региона. Об этом говорят масштабные проекты, которые реализуются совместно с китайскими инвесторами.

Сейчас идет активная работа по созданию медицинского кластера на территории особой экономической зоны Ульяновск. Совместно с китайскими партнёрами строится завод по производству медицинской техники. Общий объём инвестиций этого проекта 10 млрд рублей. На сегодняшний день зарегистрировано совместное российско-китайское предприятие АО «НТМ Групп», проект получил статус резидента портовой особой экономической зоны. Компания получила свидетельство Роспатента на право использования торгового знака «NTW», под которым планируется производить медицинское оборудование. Пройдена токсикологическая экспертиза, технические испытания и получены необходимые заключения.

Завершены работы по подготовке производственных помещений для запуска производства медицинских изделий, смонтирована линия производственного оборудования. Мы планируем запустить производство в июле этого года, продажи должны начаться до конца 2019 года.

Ещё одним масштабным совместным проектом, к реализации которого мы приступили с нашими китайскими партнёрами из ОЭЗ «Цзыбо», стал проект по созданию на территории ОЭЗ «Ульяновск» пункта сбора китайско-европейского экспресса. По предварительным данным, здесь общий объём инвестиций составит 1,2 млрд рублей. В рамках данного проекта в ОЭЗ «Ульяновск» ежемесячно из Китая будут приходить два контейнерных поезда (с дальнейшим увеличением до восьми поездов в месяц).

Ядром проекта станет новый речной порт на реке Волге, который мы построим в левобережье на существующей причальной площадке около Президентского моста и который приобретет статус дополнительной площадки ОЭЗ «Ульяновск».

Расскажу ещё об одной китайской компании, которая создает на территории ОЭЗ «Ульяновск» центральный склад для хранения и дистрибуции иностранных товаров. Это всемирно известная компания Miniso, открывшая более 3500 магазинов товаров широкого потребления по всему миру за последние несколько лет. Основной причиной выбора в пользу ульяновской ОЭЗ стало наличие на её территории особого таможенного режима, позволяющего хранить и перерабатывать товары без уплаты таможенных пошлин и НДС, к тому же это единственная ОЭЗ в России, где можно заниматься оптовой торговлей как самостоятельным видом бизнеса.

Как видите, не останавливаясь на достигнутом, сегодня мы продолжаем искать новые «точки роста» нашего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия и приглашаем наших многоуважаемых партнёров из Китая к взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству.

: ИА REGNUM: Китай и Россию объединяет ещё одна знаковая юбилейная дата — в 2020 году будет отмечаться 150-летие со дня рождения Ленина, родиной которого, как известно, является Ульяновск. Можно сказать, что эта дата связана с другим юбилеем — 70-летием основания КНР. Учитывая значимость события и роль Ульяновска, ранее на уровне федерации было принято решение о выделении более 2 млрд рублей на реконструкцию Ленинского мемориала. Надо полагать, что на данном этапе сотрудничество в сфере культуры предполагается не менее значимым, чем в экономике.

Действительно, планы большие. И хотелось бы особо подчеркнуть, что отношения Ульяновской области и Китайской Народной Республики многогранны и не ограничиваются сферой экономики и инвестиций. Без упоминания наших историко-культурных связей разговор о сотрудничестве был бы не полный.

Уникальный музейный комплекс нашего региона, о котором вы упомянули, Ленинский мемориал, осуществляет активное взаимодействие с мемориалом Мао Цзэдуна и музеем Лю Шаоци, находящимся в провинции Хунань. 14 марта 2019 года подведены итоги уникальной выставки к 125-летию Мао Цзэдуна в Ленинском мемориале «В Китае родился Мао Цзэдун», представившая более 120 фотодокументальных стендов о биографии, семье и деятельности Мао Цзэдуна в рамках проекта «Люди, изменившие мир». Всего выставку посетило более 20 тыс. человек за пять месяцев.

В 2019 году стартуют совместные юбилейные проекты Ленинского мемориала с Домом-музеем Мао Цзэдуна, посвященные 150-летию В. И. Ленина. На ближайшие два года запланирована выставка детского рисунка «Ульяновск — родина Ленина», которая будет экспонироваться в Мемориале Мао Цзэдуна, КНР. В свою очередь, выставка детского рисунка «Шаошань — родина Мао Цзэдуна» будет экспонироваться в Ленинском мемориале, в Ульяновске. Выставка «Ленин и время» будет представлена к 150-летию В. И. Ленина в Мемориале Мао Цзэдуна в Шаошане.

Важно упомянуть и то, что совместно с обществом Российско-Китайской Дружбы был подготовлен новый уникальный культурный проект «Россия-КНР: 70 лет традициям дружбы». В него входит культурно-развлекательная программа, включающая зрелищное шоу Татьяны Навки с участием мировых звёзд фигурного катания, классическую оперу «Евгений Онегин» в постановке молодёжного творческого коллектива «Опера добра» с участием Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский», выступления ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Также в рамках проекта будет демонстрироваться выставка «Содружество цивилизаций», посвящённая теме исторического взаимодействия и параллелям развития российской и китайской цивилизации, включая впервые демонстрируемые в Китае материалы, посвящённые событиям 70-летней давности из собраний Госфильмофонда и Ленинского мемориала, а также произведения современных российских художников и лучшие образцы народных промыслов.

: ИА REGNUM: Это, в свою очередь, должно привлечь ещё больше туристов. Тем более что есть «Красный маршрут», который не раз отмечали в числе лучших на всероссийских туристских конкурсах. Какие ожидания в части развития туризма?

Туризм должен стать основным драйвером всестороннего сотрудничества. С 2016 года ежегодно на 20−30% увеличивается приток туристов из КНР, посетивших Ульяновск. Во многом благодаря тому, что с 2014 года областная столица — родина великого Ленина — является одним из главных пунктов нового туристического «Красного маршрута». Первые туристы из КНР отправились по нему в 2015 году, сейчас проект включён в план мероприятий по развитию туризма до 2020 года. В Ульяновской области проект состоит из трех компонентов: маршрут по Ленинским местам, посещение достопримечательностей области и отдых на природе. Наш регион обладает всей необходимой инфраструктурой для отдыха и развлечений, у нас работают около 120 гостиниц, включая международные отельные сети категорий 4 и 5 звезд, рестораны национальной кухни.

В настоящее время регион активно прорабатывает возможность прямых регулярных рейсов из Китая, мы изучаем предложения китайских туроператоров. В этом году будет организовано несколько роуд-шоу для туроператоров китайских провинций Хунань и Чуньцин по туристическим маршрутам нашего региона. Мы планируем развитие круизного направления туризма по Волге, создание языковых лагерей отдыха, проведение арт-туров.

Приглашаем наших дорогих партнёров и гостей из Китая принять активное участие во всех этих мероприятиях.

: ИА REGNUM: Новое развитие получили молодёжные инициативы и сотрудничество с Китаем в образовательной сфере. Как обстоят дела в Ульяновске?

Мы активно развиваем сотрудничество в образовательной и гуманитарной сферах. Наши вузы успешно взаимодействуют с ведущими университетами Китая, под руководством китайских преподавателей ульяновские студенты изучают китайский язык. В 2017 году три ульяновских вуза вошли в ассоциацию вузов ПФО и регионов среднего и верхнего течения реки Янцзы КНР.

В настоящее время Ульяновский государственный университет в партнёрстве с российско-китайской ассоциацией медицинских университетов ведёт подготовку по открытию в 2019 году международного научно-образовательного центра традиционной китайской медицины по направлению медицинской реабилитации, университет выступает организатором Международного конкурса молодежных проектов в области медицинской и немедицинской реабилитации «Реабилитация+».

Кроме того, с 2016 года Ульяновский государственный технический университет открыл направление обучения китайскому языку по специальности «Межкультурные коммуникации». В первый год обучения китайскому языку успешно завершили около 20 студентов-бакалавров.

Буквально полтора месяца назад Ульяновский государственный педагогический университет посетила делегация Первого Хунаньского педагогического университета (г. Чанша, КНР) во главе с президентом университета г-ном Пэн Сяоци. Стоит отметить, что это уже четвёртая встреча между двумя университетами. И на этот раз между сторонами была достигнута договорённость об организации с нового учебного года обмена преподавателями, также обсуждался вопрос об организации в ближайшее время в вузах-партнерах специально оборудованных аудиторий, в которых разместятся Центры языка и культуры России и Китая. Обсуждались и вопросы организации студенческих обменов, различий в методиках преподавания китайского языка в России и русского языка в Китае.

В рамках заключенных соглашений ульяновские и китайские вузы сотрудничают в областях микробиологии и вирусологии, педагогических дисциплин и воспитания, сельскохозяйственных наук, нефти и газа, осуществляется обмен преподавательским составом и стажировки студентов.

Несомненно, главным драйвером двустороннего сотрудничества Ульяновской области и КНР является наша молодёжь. И на этом направлении у нас тоже отличные результаты. Начиная с 2015 года, молодые представители Ульяновской области ежегодно на регулярной основе принимают участие в российско-китайском и китайско-российском молодежных форумах. За последние два года в Ульяновске прошли знаковые российско-китайские мероприятия, призванные вывести наше сотрудничество в области молодёжной политики на качественно новый уровень. Это и второй Российско-Китайский конгресс молодых предпринимателей, и Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор, первый российско-китайский форум молодых журналистов и Российско-Китайский бизнес-инкубатор.

Последний проект заслуживает особого внимания, поскольку благодаря его реализации 50 резидентов бизнес-инкубатора из России и Китая прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования «Создание инновационного предприятия». Подписано более 100 соглашений о сотрудничестве, реализованы успешные бизнес-кейсы в области информационных технологий, медицины, легкой промышленности и торговли. В настоящее время осуществляется работа, направленная на интеграцию выпускников бизнес-инкубатора в структуру Российско-Китайского клуба молодых предпринимателей, в рамках которого будет продолжена реализация бизнес-проектов, инициированных на проекте бизнес-инкубатора. Создан Российско-Китайский торговый дом «Содружество». В июле этого года состоится очередной Российско-Китайский бизнес-инкубатор, к участию в котором мы сердечно приглашаем всех представителей китайского молодёжного движения.

В целом я с гордостью могу констатировать, что сотрудничество Ульяновской области с Китайской Народной Республикой развивается динамично и плодотворно по всем направлениям деятельности. И я очень надеюсь на продолжение нашего дальнейшего всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества.