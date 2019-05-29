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Комиссия ООН поддержала «Норникель» в борьбе с контрабандой драгметаллов

Экономика

Одобрена резолюция, разработанная экспертами России, Перу и ЮАР

Москва, 29 мая 2019, 08:53 — REGNUM  Резолюция по борьбе с международной организованной преступностью и ее связями с контрабандой драгоценных металлов, разработанная с участием российских экспертов, одобрена комиссией Организации объединённых наций (ООН), сообщает пресс-служба компании «Норникель».

Разработку документа выполнили ЮАР и Перу при поддержке России. В частности, в документе нашли отражение разработки и данные химико-криминалистического бюро «Норникеля» (система GENESYS и база данных образцов продукции).

«По линии государственно-частного партнерства мы активно взаимодействуем с правоохранительными органами, ФТС, МИД РФ и другими ведомствами. По линии Международной платиновой ассоциации — с ведущими мировыми компаниями отрасли», — пояснил директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Роман Гудов.

«Принятая резолюция — значительный шаг вперед. Российская Федерация намерена и в дальнейшем поддерживать усилия ООН, направленные на углубленную разработку методов противодействия незаконному обороту цветных и драгметаллов», — отметил государственные приоритеты глава российской делегации — замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Ожидается, что резолюция будет утверждена в июле 2019 года в Нью-Йорке на заседании Экономического и Социального совета ООН.

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Контрабанда и борьба с ней
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