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В Нур-Султане планируют активизировать семейное предпринимательство

Экономика

На заседании администрации Нур-Султана обсудили организацию работы по привлечению инвестиций

Нур-Султан, 29 мая 2019, 08:55 — REGNUM  Аким (мэр) Нур-Султана Бахыт Султанов поручил активизировать развитие семейного предпринимательства, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) города.

На заседании городского акимата обсудили организацию работы по привлечению инвестиций в рамках поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сделанного по итогам заседания совета иностранных инвесторов.

Султанов считает, что для исполнения поручения президента необходимо обеспечить широкое ознакомление предпринимателей с новыми нормами, внедрить практику проведения единого дня отчета перед предпринимателями, а также создать институт омбудсменов по защите прав предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2019 года во всех школах Казахстана планируется внедрить новый предмет — «Основы предпринимательства и бизнеса». Школьники смогут выбрать новую дисциплину с 10-го класса.

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