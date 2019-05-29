Huawei ищет новых поставщиков деталей в Южной Корее

Сеул, , 09:41 — REGNUM Из-за торговой войны, разразившейся между США и Китаем, Huawei ищет новых поставщиков комплектующих в Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

По информации издания, топ-менеджеры Huawei уже прибыли в Южную Корею, чтобы обсудить условия поставок деталей и комплектующих для китайских смартфонов и планшетов. Представители Huawei планируют встретиться с топ-менеджерами Samsung Electronics, SK Hynix, Samsung Display и LG Display для заключения долгосрочных контрактов на поставку микросхем памяти, OLED-панелей и модулей для камеры.

В прошлом году корейские производители продали Huawei комплектующих на сумму 10,7 миллиардов долларов.

Из-за торговой войны между Китаем и США китайские эксперты-маркетологи прогнозируют падение продаж Huawei в 2019 году на 24%. Примечательно, что, например, в Сингапуре поддержанная модель телефона Huawei P30 Pro стоит всего лишь 72 доллара.

Южнокорейская компания Samsung воспользовалась сложившейся ситуацией и предлагает скидку до 748 долларов на новую модель Galaxy S10 в обмен на китайский смартфон.