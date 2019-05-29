Назван регион РФ, где больше всего дилеров лёгких коммерческих автомобилей

Москва, , 09:18 — REGNUM В России 10% дилеров, занимающихся продажами лёгких коммерческих автомобилей (LCV), находятся в Москве (по данным на апрель 2019 года). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего в столице работает 143 дилера LCV.

Второе место по количеству дилерских центров, реализующих авто сегмента LCV, занимает Краснодарский край. Там, в апреле работало 49 официальных точек продаж. Третью строчку занимает Самарская область, где числится 48 дилерских центров.

Далее идут: Тюменская область (47), Челябинская область (46), Свердловская область (45), Татария (45), Нижегородская область (43), Башкирия (41).

Напомним, что в России насчитывается 1433 официальных центров по реализации и обслуживанию лёгких коммерческих автомобилей.

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