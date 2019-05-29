Датские СМИ: ЕС достиг рекордного отрицательного баланса в торговле с КНР

Копенгаген, , 10:00 — REGNUM Страны ЕС в 2018 году достигли рекордного отрицательного сальдо в торговле с Китаем: оно составило — 206 млрд долларов — об этом свидетельствует опубликованный Евростатом отчет. Согласно данным, в 2018 году европейский экспорт в КНР составил 234 млрд долларов, в то время как импорт товаров из Китая превысил 440 млрд долларов — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Из отчета Евростата также следует, что объем импорта из Китая в страны ЕС с 2007 года возрос на 68%, как возрос и европейский экспорт в КНР (на 191%). Из всех стран ЕС, главным потребителем китайских товаров стали Нидерланды, чей импорт из КНР составил 95 млрд долларов. ФРГ же, напротив, стала страной с самым высоким показателем по экспорту в азиатскую республику (106 млрд долларов).