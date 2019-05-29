Якутия может оказаться в ТОП-10 регионов РФ по объёму госдолга

Якутск, , 08:44 — REGNUM Выпуск облигаций Якутии неблагоприятно скажется на республике, так как он чреват увеличением её долговой нагрузки. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя размещение ценных бумаг региона на сумму 12 млрд рублей на торгах.

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«Особой радости это не должно приносить как руководству, так и населению Якутии, — считает эксперт. — Очередное заимствование денежных средств за счёт размещения облигаций Якутии увеличит и без того значительный государственный долг республики, по уровню которого республика занимала 12-е место среди субъектов федерации. Поскольку погашение облигаций будет из бюджетных поступлений, то увеличение госдолга может привести Якутию к ухудшению её экономического положения».

Юрий Данилов также прогнозирует, что по итогам 2019 года Якутия, вероятно, войдёт в топ-10 по объёму государственного долга среди субъектов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов Якутии намерено запустить в обращение объём акций стоимостью до 12 млрд рублей. Размещать облигации будет ПАО «Московский кредитный банк», за эти услуги ему будет заплачено из бюджета республики 15,8 млн рублей. Срок обращения облигаций составит 10 лет.

Напомним, Якутия уже размещала облигации госзайма в августе 2018 года. Тогда сумма этих ценных бумаг составляла 11,5 млрд рублей, за их выпуск и размещение было заплачено 5,56 млн рублей. Поставщиком услуг по выпуску, размещению и обращению этих ценных бумаг минфин республики выбрал ООО «БК Регион».