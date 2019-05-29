В ЕАЭС договорились снять ограничения на вывоз алкоголя и табака

Москва, , 08:45 — REGNUM Ограничения по объему вывоза алкогольной и табачной продукции за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для физических лиц в личных целях будут отменены. Об этом сообщил источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Соответствующее решение принял Совет ЕЭК. Ограничения в категориях алкогольной и табачной продукции сняты для достигших 18-летнего возраста физических лиц, выезжающих за пределы стран — членов ассоциации, информирует РИА Новости.

В настоящее время с территории ЕАЭС запрещено вывозить более 5 литров спиртного. На табак и табачные изделия установлено ограничение в 250 г общего веса. Допускается также вывоз 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 г табака. Считается, что при превышении лимитов речь идет о торговом обороте и соответствующих правилах вывоза.

Изменения вступят в силу через 30 дней после опубликования документа, однако когда это произойдет, пока не известно. После отмены ограничений планировать вывоз алкоголя и табака в качества подарков и сувениров стоит с учетом правил страны прибытия.

Читайте также:

ЕЭК не видит необходимости введения единой валюты в ЕАЭС

Медведев допустил расширение ЕАЭС