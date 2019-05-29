Назван объем мировых продаж полупроводников в I квартале 2019 года

Сеул, , 08:45 — REGNUM В I квартале 2019 года мировые продажи полупроводников сократились на 12,9%, до $101,2 млрд. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на IHS Markit.

По данным источника, объем продаж полупроводниковой памяти по сравнению с четвертым кварталом 2018 года сократился на 25%, в частности продажи DRAM сократились на 26,1%, а флэш-память NAND — на 23,8%.

Известно, что первое место по объему продаж полупроводников занимает американская компания Intel с показателем в $15,79 млрд, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В I квартале года объем продаж южнокорейской компании Samsung Electronics составил $12,17 млрд, что на 34,6% меньше, чем в 2018 году. Среди мировых производителей полупроводников, компания заняла второе место.

На третьем месте расположилась компания SK Hynix с объемом продаж в $5,96 млрд, что на 26,3% меньше, чем годом ранее. А объем продаж американской компании Micron Technology сократился на 22,4%, что позволило занять компании четвертое место.

Известно, что в первую десятку по объемам продаж также вошли Broadcom ($4,67 млрд), Qualcomm ($3,75 млрд), Texas Instruments ($3,51 млрд).

Полупроводники — материалы, по удельной проводимости занимающие промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения.