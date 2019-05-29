Банкиры назвали причины замедления роста цен в Поволжье

Нижний Новгород, , 08:12 — REGNUM Рост цен в Поволжье начал замедляться — это произошло в апреле в девяти регионах округа. Об этом сообщает Волго-Вятское главное управление Центрального банка России.

Годовая инфляция в ПФО замедлилась в апреле до 5% с 5,1% в марте, в России показатель составил 5,2%. Банкиры объясняют снижение «укреплением рубля, завершением переноса повышения ставки НДС в цены при сдержанной динамике спроса, а также эффектом базы по отдельным товарам и услугам».

В ПФО инфляция снизилась преимущественно за счёт замедления прироста стоимости услуг в апреле на 0,3 процентных пункта — до 4,8% в годовом выражении. Укрепление рубля резко снизило годовой прирост цен на услуги зарубежного туризма — до 0,8% в апреле с 5,7% в марте.

«В Поволжье поездки в некоторые страны (например, в Испанию и Францию) сейчас дешевле, чем год назад. Более того, в некоторых регионах ПФО большинство зарубежных направлений подешевело или не подорожало с апреля прошлого года (в Нижегородской области — все популярные направления, наблюдаемые Росстатом; в Самарской области — все, кроме поездок в Таиланд; в Пермском крае — все, кроме Испании и Франции)», — говорят в Волго-Вятском главном управлении ЦБ РФ.

При этом снижение инфляции услуг сдерживалось увеличением годового роста цен на пакеты услуг сотовой связи и полеты в эконом-классе на фоне удорожания топлива.

В апреле годовая инфляция непродовольственных товаров уменьшилась на 0,1 процентных пункта — до 4,7%. Отмечается, что «основным компонентом снижения стала динамика цен на топливо» — с 10% в марте до 8,9% в апреле. Кроме того, подешевели отдельные предметы одежды и обуви, а также техника (смартфоны, фотоаппараты и телевизоры) на фоне растущей конкуренции на рынке при сдержанной динамике спроса.

«Сейчас можно говорить о стабилизации месячной динамики цен на непродовольственные товары после разового ускорения роста цен в начале года, связанного с повышением ставки НДС», — заявляет начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

Продовольственная инфляция в Поволжье в апреле немного увеличилась (менее 0,1%) и составила 5,5%. С одной стороны, в апреле сохранилась тенденция к увеличению годовых темпов прироста цен на хлеб, кондитерские, макаронные и крупяные изделия, что связывают с ранее произошедшим ростом цен на зерновые культуры. С другой стороны, в апреле замедлился годовой рост цен на яйца и мясо птицы после их ускоренного роста во второй половине 2018 года. Это связано с уменьшением цен на сою, входящую в состав комбикормов, и восстановлением поголовья птицы после прошлогодних эпидемий. Кроме того, подешевели картофель, виноград, яблоки, апельсины, бананы.

«Инфляция в апреле замедлилась в девяти из 14 регионов Поволжья, в том числе в Нижегородской, Самарской, Пензенской областях, республиках Татарстан, Мордовия и Башкортостан, Пермском крае. Больше всего снизилась инфляция в Марий Эл — на 0,3 процентных пункта, до 5,9% (хотя здесь показатель остается самым высоким в ПФО) на фоне наибольшего замедления удорожания сахара и ускоренного снижения цен на фрукты и картофель. Как ожидается, в дальнейшем инфляция начнет замедляться и в других регионах округа.

В целом по России инфляция в апреле замедлилась после прохождения локального пика в марте. Возвращение годовой инфляции к 4% в целом по России ожидается в первой половине 2020 года», — говорится в сообщении