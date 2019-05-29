Активы ипотечных организаций Казахстана за год выросли в два раза

Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM По состоянию на 1 мая 2019 года совокупный объем активов ипотечных организаций Казахстана достиг 546,3 млрд тенге ($1,45 млрд), что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом 29 мая сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Отмечается, что значительный рост активов связан с появлением в июне 2018 года на рынке ипотечного кредитования компании «Баспана». В настоящее время рынок ипотечных организаций состоит из трех игроков: «Баспана», «Казахстанская ипотечная компания» и «Экспресс финанс».

Ипотечная организация «Баспана» занимает 52,2% рынка — сумма активов составляет 285,4 млрд тенге ($751 млн). Активы «Казахстанской ипотечной компании» составляют 259,6 млрд тенге ($683 млн) или 47,5% от общего объема. Единственная частная ипотечная организация Казахстан «Экспресс финанс» в активах имеет 1,4 млрд тенге ($3,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр заявил, что льготный ипотечный кредит под 2% годовых смогут получить семьи, имеющие доход ниже минимальной заработной платы.

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