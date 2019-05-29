Москва, 29 мая 2019, 08:11 — REGNUM Крупная российская косметическая фабрика «Свобода» переедет из центра Москвы на новое место. это делается в рамках модернизации и расширения мощностей фабрики, сообщили в Стройкомплексе.
Сейчас объединение по производству косметике и парфюмерии находится в районе Савеловский на улице Вятская. Планируется перенести «Свободу» на окраину столицы — в район Южное Медведково.
Площадь косметической фабрики на новом месте составит около 47 тыс. кв. метров. Производство планируется запустить в конце 2020 года.
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Справка ИА REGNUM :
ОАО «Косметическое объединение «Свобода» — парфюмерная фабрика «А. Ралле и Ко», основанная в 1843 году. «Свобода» входит в десятку крупнейших косметических компаний России.
На фабрике работают свыше 800 человек. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 300 наименований косметических изделий.