Москва, , 08:11 — REGNUM Крупная российская косметическая фабрика «Свобода» переедет из центра Москвы на новое место. это делается в рамках модернизации и расширения мощностей фабрики, сообщили в Стройкомплексе.

Сейчас объединение по производству косметике и парфюмерии находится в районе Савеловский на улице Вятская. Планируется перенести «Свободу» на окраину столицы — в район Южное Медведково.

Площадь косметической фабрики на новом месте составит около 47 тыс. кв. метров. Производство планируется запустить в конце 2020 года.

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Справка ИА REGNUM :

ОАО «Косметическое объединение «Свобода» — парфюмерная фабрика «А. Ралле и Ко», основанная в 1843 году. «Свобода» входит в десятку крупнейших косметических компаний России.

На фабрике работают свыше 800 человек. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 300 наименований косметических изделий.

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