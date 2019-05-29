Российские угольные компании подали заявки на экспорт продукции на Украину

Москва, , 08:01 — REGNUM Российские угольные компании направили в министерство энергетики РФ заявки на получение разрешений на экспорт своей продукции на Украину, заявил замглавы Минэнерго Анатолий Яновский.

По его словам, желающих экспортировать Украине уголь «очень много», те, кто хотел, «все подали заявки». Вместе с тем на вопрос о получении какими-либо компаниями разрешений на поставку Яновский не ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва меняет порядок экспорта на Украину энергоресурсов. По его словам, с 1 июня некоторые российские товары можно будет вывозить на Украину только после специального разрешения.

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