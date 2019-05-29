Газпром прекратил переговоры с Пакистаном о поставке СПГ

Санкт-Петербург, , 07:58 — REGNUM Переговоры Газпрома о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан более не ведутся, так как российская компания не победила в тендере. Об этом сообщил начальник департамента Газпрома Павел Одеров в ходе пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Он пояснил, что Пакистан проводил тендер на поставки крупных партий СПГ, и Газпром принял в нем участие. Однако победителем госкомпания не стала, в силу чего прекратила работу с пакистанской стороной в формате, существовавшем ранее.

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Одеров добавил, что с Бахрейном также в настоящее время нет детальных переговоров о поставках СПГ, хотя ранее была сформирована рабочая группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Газпром подписал с пакистанской компанией Inter State Gas Systems соглашение о проработке вариантов поставок природного газа в Исламскую Республику, которая испытывает острую нехватку газа. Предполагается, в частности, строительство газопровода для поставки газа в Пакистан по дну Аравийского моря.

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