Производство тракторов в Казахстане выросло более чем в три раза

Нур-Султан, , 07:51 — REGNUM По итогам первых четырех месяцев 2019 года в Казахстане произвели 215 тракторов для сельского хозяйства, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 29 мая сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Более 72% производства тракторов сосредоточено в Восточно-Казахстанской области — в Семипалатинске работает автосборочный завод ТОО «СемАЗ». В Кустанайской области Казахстана произвели 25% всех тракторов.

По итогам первого квартала 2019 года Казахстан импортировал 1308 тракторов, что на 89% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года объем производства в машиностроении Казахстана составил 359,4 млрд тенге ($949 млн), что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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