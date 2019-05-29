Замглавы дорожной службы Приангарья обвинён в мошенничестве

Иркутск, , 07:40 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области объявило о завершении расследования уголовного дела в отношении заместителя генерального директора по снабжению и коммерческой деятельности «Дорожная служба Иркутской области» (АО «ДСИО») и его близкого родственника. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Следователи выяснили, что в 2016 году мужчина обманул руководство предприятия относительно стоимости технологического оборудования, что привело к покупке его у аффилированных лиц со значительной переплатой.

«В результате преступных действий обвиняемых Иркутской области причинён ущерб на сумму более 12 млн рублей», — пояснили в региональном СУ СК РФ.

Пока шло следствие, производились обыски и изъятия вещественных доказательств в АО «ДСИО» и местах жительства обвиняемых, обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Теперь степень их вины предстоит определить суду.