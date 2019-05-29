Среда, 29 Мая 2019 года
07:37:09 МСК

Продажи автомобилей в США в мае могут снизиться на 2,1% — эксперты

Экономика

Аналитики связывают такое падение продаж с высокими ценами на автомобили и с низким спросом

Вашингтон, 29 мая 2019, 07:36 — REGNUM  Согласно выводам консалтинговых компаний JD Power и LMC Automotive, в мае продажи автомобилей в США снизились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Reuters.

По данным экспертов JD Power и LMC Automotive, общий объём продаж автомобилей в США в мае 2019 года составил около 1,56 млн. При этом, по их прогнозу, розничные продажи новых автомобилей в Соединённых Штатах упадут на 3,1%, до 1 226 800 единиц.

Аналитики связывают такое падение продаж с высокими ценами на автомобили и с низким спросом. Однако компании не исключают, что предложенные производителями скидки накануне Дня Поминовения, который традиционно отмечается в США в последний понедельник мая, несколько выправит ситуацию.

Отмечается, что на фоне высоких цен на авто, производители должны получить больше чистой прибыли, несмотря на низкие объёмы продаж.

Читайте также: Продажи автомобилей в Италии в апреле упали на 1,5%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить