Продажи автомобилей в США в мае могут снизиться на 2,1% — эксперты

Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Согласно выводам консалтинговых компаний JD Power и LMC Automotive, в мае продажи автомобилей в США снизились на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Reuters.

По данным экспертов JD Power и LMC Automotive, общий объём продаж автомобилей в США в мае 2019 года составил около 1,56 млн. При этом, по их прогнозу, розничные продажи новых автомобилей в Соединённых Штатах упадут на 3,1%, до 1 226 800 единиц.

Аналитики связывают такое падение продаж с высокими ценами на автомобили и с низким спросом. Однако компании не исключают, что предложенные производителями скидки накануне Дня Поминовения, который традиционно отмечается в США в последний понедельник мая, несколько выправит ситуацию.

Отмечается, что на фоне высоких цен на авто, производители должны получить больше чистой прибыли, несмотря на низкие объёмы продаж.

Читайте также: Продажи автомобилей в Италии в апреле упали на 1,5%